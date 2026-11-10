超频三推出 C3 T310 海景房机箱：兼容 360mm 水冷，可选黑白双色，179 元起

IT之家 11 月 10 日消息，超频三现已在京东上架 C3 T310 机箱，其中黑色定价为 179 元，白色定价为 189 元。

该机箱尺寸为 420 x 280 x 360mm，采用 270° 全景无立柱设计，机箱顶部配备了快拆磁吸防尘网，I/O 面板集成了 1 个 USB-A 3.0、1 个 USB-A 2.0、1 个音频麦克风接口。

该机箱兼容 M-ATX 与 ITX 规格主板，提供 4 个 PCIe 扩展槽。显卡限长达到 410mm，CPU 散热器限高为 165mm，电源舱支持安装长度在 160mm 以内的 ATX 规格电源，机箱可同时安装两块 2.5" SSD 固态硬盘和一块 3.5" HDD 机械硬盘。

该机箱背板理线仓深度达到 90mm，内部总共提供 9 个 120mm 的风扇安装位，可构建多向进出的立体风道。具体分布为顶部支持 3 个、底部支持 3 个、侧面支持 2 个以及后部支持 1 个。机箱顶部支持安装 360mm 或 240mm 规格的水冷排，后部则支持安装 120mm 的水冷排。

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