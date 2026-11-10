任天堂出手封堵 Switch 2 首个公开越狱漏洞：游戏备份与 MOD 修改再次受限

IT之家 11 月 10 日消息，任天堂已经封堵了 Nintendo Switch 2 首个公开发布的纯软件越狱方案。据悉，最新推出的 Switch 2 系统更新 23.5.0 修复了此前允许玩家绕过系统限制、备份和修改游戏的操作系统漏洞。此前，玩家已经利用这一漏洞对《塞尔达传说：时之笛》重制版等游戏进行文件提取和 MOD 修改。

Switch 数据挖掘者 OatmealDome 在 X 平台发文称：“近期越狱方案所利用的操作系统漏洞，已经在 23.5.0 版本中得到修复。”他补充表示：“从这个版本开始，玩家将再次无法备份和修改游戏。”

不过，OatmealDome 指出仍存在一种例外：部分未来推出的实体卡带游戏，以及可能包括游戏更新在内的内容，仍有可能被用作漏洞利用入口。

IT之家注意到，在后续帖子中，OatmealDome 进一步解释称，游戏本身的漏洞依然存在，但在 23.5.0 系统版本中，玩家已经无法从游戏内部进一步突破到主机系统。这意味着，自制软件（Homebrew）只能使用存在漏洞的游戏本身所具备的功能，无法再借此获得更高的系统权限。

那么，任天堂究竟修复了什么？

此次被封堵的越狱方案名为 ns2jb，由安全研究人员萨米 · 哈贾米德（Sammy "pepsipu" Hajhamid）开发。该方案此前可以在 Switch 2 系统固件 23.0.1 上运行，其原理是利用向下兼容的 SmileBASIC 4 Switch 应用程序中的 32 位整数溢出漏洞，再通过漏洞链实现代码执行，最终在主机文件系统的系统模块中运行原生代码。

ns2jb 属于有线连接式越狱方案，需要一台处于同一网络中的 PC 配合使用，而且每次主机重启后都必须重新执行越狱操作。不过，即便存在这些限制，该方案仍足以让玩家提取游戏 ROM 和相关文件，并对《马力欧卡丁车世界》以及《塞尔达传说：时之笛》重制版等游戏进行 MOD 修改。

值得注意的是，越狱方案曝光后，任天堂似乎已经将 SmileBASIC 4 从 eShop 数字商店下架。如今，仍希望使用 ns2jb 的 Switch 2 用户，只能将主机系统停留在低于 23.5.0 的版本，避免安装封堵漏洞的更新。

截至目前，任天堂尚未公开承认这一漏洞的存在，也没有确认 23.5.0 更新具体修复了哪些问题。因此，OatmealDome 的分析目前是外界了解此次补丁影响范围的主要依据。

不过，对于任天堂来说，封堵一个漏洞并不意味着问题彻底解决。随着安全研究人员继续挖掘 Switch 2 的系统漏洞，未来很可能还会出现新的越狱方案，类似的攻防较量恐怕仍将持续。