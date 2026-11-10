升腾资讯 × 华为全球首发“双旗舰新品”：鸿蒙 HarmonyOS 台式机 + 笔记本，均搭载麒麟 X90 芯片

IT之家 11 月 10 日消息，在 2026 鸿蒙办公产业峰会上，升腾资讯宣布加入华为“擎云鸿途伙伴计划 2.0”并发布商用终端新品。

据介绍，升腾资讯还联合华为全球首发“双旗舰新品”—— 基于 HarmonyOS 打造的两款旗舰新品，包括升腾台式机“升华 P270”与升腾笔记本“升华 M270”。升腾资讯这两款旗舰新品均搭载麒麟 X90 处理器及 HarmonyOS 操作系统。

具体来看，升腾台式机“升华 P270”采用麒麟 X90 处理器，搭载 HarmonyOS V1.0 专业版，通过安全可靠 Ⅱ 级评测认证，实现芯片、整机、操作系统全链路自主可控。

“升华 P270”还采用双层散热架构，内置小艺智慧助手与 AI 文稿助手，支持信创流版签等常用办公软件，具备批量部署与终端统一管控能力，适用于政企办公、窗口业务等场景。

升腾笔记本“升华 M270”是一款 14.2 英寸商用轻薄本，搭载麒麟 X90 处理器与 HarmonyOS V1.0 专业版，核心组件实现自主研发。

整机配备 2.8K OLED 原色屏，91% 高屏占比，支持触控手写批注，内置鸿蒙 AI 能力，能自动生成会议纪要、文档摘要等，还提供鸿蒙互联的跨设备协同流转能力。

据IT之家此前报道，此次擎云鸿途伙伴计划 2.0 版本将主打 HarmonyOS Inside，目的是打造鸿蒙电脑技术路线。首批 HarmonyOS Inside 整机包括升腾资讯的升华 P270、航天七〇六的天煜 TR1860、湘江鲲鹏的兆瀚 D680x、百信信息的太行 270H 和软通华方的天曜 W600-K60/K44。