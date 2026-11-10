华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP12 Patch22 补丁包推送，部分机型可尝试与 Apple Watch 配对

IT之家 11 月 10 日消息，华为今日面向 Mate 70、Mate 80 等机型推送了 HarmonyOS 7.0.0.111SP12 Patch22 补丁包。更新内容显示，优化了部分场景系统稳定性。

IT之家实测发现，部分机型（如华为 Pura X 典藏版）已支持与苹果 Apple Watch 尝试配对，但暂时无法正常使用互联功能。

虽然无法使用具体功能，但在完成配对步骤后，可以看见与 Apple Watch 互联后支持的具体功能，包括：查找设备、来电流转、信息流转、通知流转等。

参考IT之家此前报道，华为鸿蒙星河互联 App 已正式登陆 Apple Watch 端。应用介绍页显示，其支持 Apple Watch 与 HarmonyOS 7.0.0.109 及以上版本华为手机配对连接，用户可体验信息流转、查找设备等功能。

华为官网显示，当前仅 Pura X View、Mate 90 系列、Mate XT 2 支持与 Apple Watch 互联。华为官方表示，其他产品将逐步开放该功能。系统要求如下：