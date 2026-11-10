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11.11 就看这波：全网巅峰狂促 24 小时，iPhone 17 京东 5068 元，18 Pro/ Max 官方焕新立减 1300 元

2026/11/10 21:46:06 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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  • 旧机估值满 1000 元，政府补贴 700 元 + 京东补贴 500 元，叠加 300 元立减合计直降 1500 元。

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旧物估值如果超过旧机超过 1000 元，补贴 500 元红包，合计立减 1300 元。

  • 售价下方可选“以旧换新（至高补贴 600 元）”绿色标签下单哦：

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