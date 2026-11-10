资金足够撑到明年底，美国造车新势力 Lucid 获最大股东 17.5 亿美元贷款额度

IT之家 11 月 10 日消息，据路透社今天（10 日）凌晨报道，美国造车新势力 Lucid 集团宣布，最大股东沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）将向公司提供的贷款额度增加 17.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 117.02 亿元人民币），为 Lucid 继续运营至 2027 年第四季度提供资金支持。

计入新增贷款额度后，Lucid 的可用流动资金增至 37.5 亿美元（现汇率约合 250.75 亿元人民币）。美国联邦税收抵免政策去年到期后，汽车行业普遍面临需求疲软的困境，新增融资也为 Lucid 新任 CEO 西尔维奥 · 纳波利推动公司扭亏脱困提供了更多空间。

Lucid 预计，现有资金足以支撑公司运营至 2027 年下半年，届时旗下中型车将开始投产。

为减少现金支出，Lucid 削减了汽车产量，取消亚利桑那州工厂的第二班次生产，并压缩库存和运营成本。今年第三季度，公司现金流出额降至 10.4 亿美元（现汇率约合 69.54 亿元人民币），低于上一季度的 14.8 亿美元（现汇率约合 98.96 亿元人民币）。

Lucid CFO 亚历山大 · 德博克指出，这些措施在第三季度就取得了成效，自由现金流消耗额环比下降 30%。

Lucid 计划在公布全年财报时，一并发布 2027 年业绩指引和中期发展计划。今年早些时候，新任 CEO 对公司运营展开全面审查，Lucid 在此期间撤回了全年产量预测。

Lucid 称，第三季度员工人数较第一季度减少约 28%。通过削减库存、运营成本和资本支出，公司今年实现了 8 亿美元（现汇率约合 53.49 亿元人民币）的现金流改善，距离全年 14 亿美元（现汇率约合 93.61 亿元人民币）的目标还有 6 亿美元（现汇率约合 40.12 亿元人民币）。

管理层也进行了调整。Lucid 在第三季度初迎来了新任首席技术官、首席财务官、首席客户官和首席转型官，同时精简管理层级，并将激励机制与四个重点项目挂钩。

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