减产自救：美国豪华电动汽车制造商 Lucid 第三季度产量跌至近两年低点

IT之家 10 月 6 日消息，美国豪华电动汽车制造商 Lucid Motors 今年第三季度一共生产了 2954 辆电动汽车，同比下降 54%。原因是该公司主动控制产能，以此更好地匹配市场需求。

这已经是 Lucid Motors 的汽车产量连续第三个季度出现下降，同时也是自 2025 年第一季度以来的最低季度产量。就在 2025 年第一季度过后，Lucid Motors 刚刚启动第二款电动汽车 —— Gravity SUV 的生产工作。

Lucid Motors 第三季度交付了 3806 辆电动汽车，交付量与第二季度基本持平，较 2025 年第三季度减少大约 200 辆。该公司旗下前两款豪华电动汽车都一直面临销路不畅的困境。过去六个季度当中，有五个季度的产量高于交付量。

新任首席执行官西尔维奥 · 纳波利（Silvio Napoli）在过去数月牵头推进一项“简化公司运营”的改革。相关举措包括裁减约 1500 名员工、精简管理层，并且取消亚利桑那州工厂的第二班生产班次，希望借此节省 14 亿美元（IT之家注：现汇率约合 93.95 亿元人民币）的成本。Lucid Motors 还推迟了旗下第三款电动汽车 Cosmos 的发布。这款车型定位价格更低，起售价将低于 5 万美元（现汇率约合 33.6 万元人民币）。

这份于当地时间周一下午对外公布的第三季度数据发布的几天之前，其竞争对手、新兴电动汽车厂商 Rivian 依靠新款平价 SUV 车型 R2 交出了公司成立以来业绩最好的一个季度。虽然里维安没有单独披露 R2 车型的具体交付数字，但该公司第三季度一共交付了近 20000 辆汽车，这也是 R2 投入生产之后的第一个完整运营季度；第二季度的交付数字为 12194 辆。

如果回看 Lucid Motors 2021 年上市时许下的愿景，就更能凸显该公司电动汽车始终打不开大规模市场的窘境。当年，Lucid Motors 通过与一家特殊目的收购公司完成合并实现上市，当时公司预估仅 2024 年一年就可以交付多达 90000 辆电动汽车。通过这笔交易，公司募集到了 40 亿美元（现汇率约合 268.41 亿元人民币）资金。

在今年 8 月举行的 Lucid Motors 第二季度财报电话会议上，纳波利谈及了自己认为该公司始终未能在电动汽车市场站稳脚跟的原因。

“毫无疑问，Lucid Motors 的确向市场推出了领先的创新成果以及十分出色的产品。但在很长一段时间里，我们已经在多个方面令人失望，”他表示，“我们的执行工作缺乏稳定性，多次没能兑现承诺；部分产品尚未打磨完毕就仓促发布；售后服务方面投入不足；面对质量问题反应迟缓；内部业务过于繁杂，拖慢了各项决策的推进速度。”

理论上来说，Cosmos 车型更低的售价有望帮助 Lucid Motors 触达范围更广的消费市场。不过纳波利也向股东发出提醒，如果急于推出这款新车，有可能带来更多问题。

“我们不会重蹈过去的覆辙，绝不会在产品尚未准备妥当的时候就贸然推向市场。”纳波利在电话会议中说道。