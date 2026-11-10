国漫《浪浪山小妖怪》获第 39 届中国电影金鸡奖最佳动画片奖

IT之家 11 月 10 日消息，国产动画电影《浪浪山小妖怪》今日宣布，本片获第 39 届中国电影金鸡奖“最佳动画片”奖。

电影《浪浪山小妖怪》在去年暑期档电影中成功破圈。该片票房已突破 17.19 亿元，成为中国影史二维动画电影票房冠军。截至IT之家发文，该影片的豆瓣评分为 8.5 分。

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延伸阅读

第 39 届中国电影金鸡奖颁奖典礼于 2026 年 11 月 10 日在福建省厦门市举行，2026 年中国金鸡百花电影节于 11 月 6 日至 11 月 10 日在厦门举办。本届金鸡奖将原“最佳美术片”奖项更名为“最佳动画片”，并自 2027 年起将“最佳儿童片”和“最佳戏曲片”改为隔年交叉评选、增设“最佳视觉效果奖”。

本届金鸡奖“最佳动画片”的提名作品除《浪浪山小妖怪》外，还包括《八仙！》《三国第一部：争洛阳》《罗小黑战记 2》《熊出没 · 年年有熊》。

《浪浪山小妖怪》是上海美术电影制片厂（上美影）出品的“中国奇谭”系列首部动画电影，由系列短片《中国奇谭》之《小妖怪的夏天》原班主创打造，於水担任导演、编剧，陈廖宇担任监制及艺术总监。影片于 2025 年 8 月 2 日在中国内地上映，是首部登陆 IMAX 的国产 2D 动画电影。

影片延续《小妖怪的夏天》的世界观，在“平行时空”下讲述小猪妖与蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组成“草根取经团”、假扮唐僧师徒四人西行取经的故事。制作团队超过 600 人，精细制作超 1800 组镜头，在二维动画基础上融合传统水墨国画笔墨与电影镜头的光影空间感。

影片此前已登陆澳大利亚、新西兰、马来西亚、北美等海外市场，并计划拓展至新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家以及我国港澳台地区。