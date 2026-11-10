IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻今日报道，中国首部 8K 拍摄太空电影 ——《窗外是蓝星》获第 39 届中国电影金鸡奖最佳纪录 / 科教片奖。

IT之家注：《窗外是蓝星》是首部挂总台电影台标并登陆全国院线的电影，于去年 9 月 5 日全国公映。本片由总台影视剧纪录片中心导演朱翌冉执导，翟志刚、王亚平、叶光富三位神舟十三号航天员作为摄影师，在中国空间站拍摄。

故事以神舟十三号飞行乘组首次执行在轨驻留 6 个月任务为蓝本，向观众呈现一场充满中国式太空美学的旅程。影片在中国空间站舱内以全新的拍摄模式完成，通过在轨航天员团队与地球主创团队的共同协作努力，以航天员的视角让影片呈现出独特张力。

作为中国首次太空拍摄电影任务，影片太空拍摄采用了全国产 8K 超高清摄影机，总台团队协同航天科研团队在短期内采用“8K、50 帧、全画幅”高格式专门集成设备，先后攻克火箭震动测试、空间环境测试和空间站内适配性充电存储等一系列挑战。

该电影同步制作 CINITY 巨幕 4K50 帧版、CINITY LED 版、IMAX、CGS 中国巨幕、4DX 等多格式制式版本。

IT之家小伙伴记得用最会买购买电影票，享受折扣价的同时还可以获得返利，预计每张票可以节省 5~15 元！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。