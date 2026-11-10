2025 年地球能量失衡达 1960 年有观测记录以来最高水平，今年可能再次刷新纪录

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻今日报道，根据世界气象组织公布的最新数据，2023 年至 2026 年成为有记录以来最热的四年。

报告指出，年初的拉尼娜现象曾短暂抑制全球升温，但随着厄尔尼诺现象发展，全球气温再次攀升。预计厄尔尼诺将持续至 2027 年初，可能进一步推高 2026 年全年平均气温。

与此同时，2025 年全球温室气体浓度再创新高，二氧化碳浓度较工业化前增加 53%。海洋热含量和卫星观测表明，地球系统积累热量的速度正在加快，2025 年地球能量失衡达到 1960 年有观测记录以来最高水平，2026 年可能再次刷新纪录。

IT之家查询世界气象组织数据获悉，2026 年 1 月至 9 月，全球近地表平均气温较工业化前（1850 年至 1900 年）水平高出 1.47℃，与 2023 年和 2025 年全年水平相当，低于 2024 年创下的 1.55℃ 纪录。

厄尔尼诺是地球最强大的气候模式之一，通常每 2 至 7 年发生一次，持续约 9 至 12 个月。其特征是赤道太平洋中东部海表温度异常变暖，将重塑全球天气格局。厄尔尼诺分两大类：东部型、中部型，区别核心是暖水中心位置不同。

▲ 图源：Pexels

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