嵌入式 x86 算力天花板：AMD 霄龙嵌入式 9006 系列 SP7 处理器发布，吞吐量飙升 1.8 倍

IT之家 11 月 11 日消息，AMD 今天（11 月 11 日）发布霄龙（EPYC）嵌入式 9006 系列 SP7 处理器，基于 Zen 6 架构，最高可达 256 核 512 线程，率先在嵌入式平台落地 PCIe Gen6、CXL3.1，搭配 16 通道 DDR5/MRDIMM 内存、7 年产品生命周期。

不同于 9 月发布的 AMD 霄龙 9006 系列服务器 CPU（面向智能体 AI、云计算、企业应用等），本次发布的嵌入式 9006 系列 SP7 处理器主要面向半导体 ATE 测试设备、企业存储、高端网络防火墙等关键嵌入式场景。

在插槽规格方面，AMD 霄龙嵌入式 9006 系列采用新一代 SP7 规格，而前代 9005 系列采用 SP5 插槽规格，两者物理不兼容。SP7 是 EPYC 9006 系列中的高性能、高密度服务器平台，采用 LGA 7536 插槽，支持 1P/2P（单路或双路）服务器。

规格方面，AMD 霄龙嵌入式 9006 系列升级支持 PCIe Gen6（96 通道 @64GT/s）与 CXL3.1，内存方面 16 通道支持 MRDIMM 12800MT/s，内存带宽最高为上一代 2.7 倍。

IT之家注：这里的 2.7 倍是按照 EPYC Embedded 9756（SP7 平台，Zen6）支持 MRDIMM 12800 MT/s，单插槽理论峰值带宽 1638 GB/s；而上一代 EPYC 9005（SP5，Zen5）DDR5‑6400 MT/s，单插槽理论峰值带宽 614 GB/s。

该系列多核吞吐量较自家上代提升最高 1.8 倍，防火墙吞吐量提升 1.3 倍，存储加速 ISA‑L 性能提升 1.5 倍。同时集成 ART 信任根、Caliptra 开源信任模块，支持后量子固件加密，提供完整启动到运行时安全防护，满足工业长周期供货需求。

产品 SKU 覆盖 64‑256 核，128 核型号 11 月 15 日出货，其余 SKU 年底陆续交付，三星、立华、portwell、IEI 等厂商已基于该平台开发硬件产品。