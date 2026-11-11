消息称黄仁勋已回英伟达上班开会，试图表现得“一切照常”

IT之家 11 月 11 日消息，据 CNBC 今日报道，英伟达知情人士透露，在出轨丑闻曝光后，英伟达 CEO 黄仁勋当地时间周一走进了其位于加利福尼亚州圣克拉拉的总部，并与英伟达高管进行了例行的早会。

知情人士称，黄仁勋在闭门会议一开始就谈及了自己的不忠，并向工作人员表达了歉意。黄仁勋没有回答任何问题，并将话题迅速转向当天的商业和重点议程。

黄仁勋当地时间周二也去了办公室，知情人士表示黄仁勋试图表现得“一切照常”。公司内部员工向 CNBC 形容，消息曝光后当时的氛围是“令人难过”的，一名员工表示，他们对黄仁勋的出轨消息感到震惊。

报道还提到，一些老员工把黄仁勋视为一个永远不会犯错的偶像，把他当作指路明灯。知情人士表示，公司许多员工也在努力接受 CEO 的错误行为。

当地时间 11 月 8 日，英伟达发言人对外明确，黄仁勋将继续担任公司首席执行官（Chief Executive Officer，简称 CEO），履职不会中断，相关风波不会打乱英伟达正常经营节奏。

IT之家注意到，英伟达今日发布公告，宣布已聘请美国前联邦检察官金正贤（Joon H. Kim）及其所在的律师事务所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，负责开展一项全面、独立的调查。