Day-0 支持：摩尔线程完成 MiniMax H3-Image 图像生成模型适配

IT之家 11 月 11 日消息，摩尔线程今天宣布，公司旗下 AI 训推一体智算卡 MTT S5000 及 MUSA 软件栈，已在昨天（开源当日）适配 MiniMax 图像生成模型 H3-Image。

▲ MiniMax H3-Image 在单张 MTT S5000 上的生成效果

IT之家了解到，MiniMax H3-Image 是一款衍生自 H3 的图像生成模型，具备文本生成图像、图像参考和图像编辑能力。它可在 10 秒内生成一张 4096 × 4096 像素、约 16MP（4K）的高分辨率图像，速度可达市面主流水平的 5 倍，同时呈现丰富、真实的细节，并具备优秀的指令遵循和多参考图理解能力。

针对 MiniMax H3-Image 的核心能力特征，摩尔线程基于 MTT S5000 进行全链路适配和深度优化：