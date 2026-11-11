Day-0 支持：摩尔线程完成 MiniMax H3-Image 图像生成模型适配

IT之家 11 月 11 日消息，摩尔线程今天宣布，公司旗下 AI 训推一体智算卡 MTT S5000 及 MUSA 软件栈，已在昨天（开源当日）适配 MiniMax 图像生成模型 H3-Image。
IT之家了解到，MiniMax H3-Image 是一款衍生自 H3 的图像生成模型，具备文本生成图像、图像参考和图像编辑能力。它可在 10 秒内生成一张 4096 × 4096 像素、约 16MP（4K）的高分辨率图像，速度可达市面主流水平的 5 倍，同时呈现丰富、真实的细节，并具备优秀的指令遵循和多参考图理解能力。
针对 MiniMax H3-Image 的核心能力特征，摩尔线程基于 MTT S5000 进行全链路适配和深度优化：
扩散类生图与编辑模型注意力机制开销较大，Attention 占比高，尤其在多参考图输入的场景下 Key / Value 膨胀明显，参考图越多开销上升越快。MTT S5000 凭借高算力密度，可从容承接此类模型在理解与高分辨率生成过程中的高计算负载，充分释放 MiniMax H3-Image 的效能。
摩尔线程此前已在 MiniMax H3 模型上，完成了 Attention、GEMM 等核心算子，以及通信与运行时等底层基础设施建设。此次面对 MiniMax H3-Image，团队结合视觉生成模型优化经验，复用 SGLang、MATE、MCCL 等成熟组件能力完成适配，同时也为后续更多生图、生视频模型的 Day-0 适配奠定了基础。