MiniMax 开源 H3-Image 生图模型，10 秒就能生成一张 4K 图像

IT之家 11 月 10 日消息，今天（10 日）深夜，MiniMax 宣布，MiniMax H3-Image 正式发布并开放权重。这是一款衍生自 H3 的图像生成模型，其具备文本生成图像、图像参考和图像编辑能力。

IT之家从官方介绍获悉，其能够在 10 秒内生成一张 4096 x 4096 像素、约 16 MP（4K）的高分辨率图像，同时呈现丰富、真实的细节，并具备优秀的指令遵循和多参考图理解能力。

MiniMax 称，在 H3 预训练赋予的广泛图像能力基础上，H3-Image 进一步强化了整个后训练链路，在数据、强化学习、步数压缩、PE、部署优化等方面做了许多扎实的工作。这些工作的组合，使得 MiniMax H3-image 同时具备了速度、画面质量、指令遵循三个方面的竞争力：

相比于主流的 100 万像素或者 400 万像素，1600 万像素（16MP，4096×4096）的图片在细节上具备显著优势。MiniMax H3-Image 在 10s 内生成 16MP 的高规格图像，速度可达市面主流水平的 5 倍。

画面细节和真实感可以显著拓宽模型的使用范围。有别于常见的“AI 感”，H3-Image 能够提供 丰富的画面细节和“极强的真实感” 。

模型提供了“开源模型中最强”的指令遵循能力，最多支持 16 张参考图片。

发布首周，MiniMax 还将针对 16MP 及以上规格的生成请求提供官方价格的五折优惠。

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