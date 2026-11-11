2026 世界计算大会 11 月 19 日长沙举行：首设太空计算论坛，具身智能机器人、脑机接口将亮相

IT之家 11 月 11 日消息，湖南省政府新闻办今日召开新闻发布会，宣布 2026 世界计算大会将于 11 月 19 日至 21 日在长沙国际会议中心举行。

本届大会以“计算万物湘约未来 —— 打造智能经济新形态”为主题，设置“1+5+N+1”共 21 场主题活动。

大会核心议程围绕“十五五”时期计算产业发展方向展开解读，将集中发布计算产业分析、算力发展趋势、计算行业标准等一批研究报告，以及算电协同、基础设施、计算软硬件等产业成果。

主题论坛覆盖计算芯片、算电协同、AI 服务器、具身智能计算等领域，其中太空计算与海洋计算声学为首次设立。开幕式暨主旨论坛拟邀请诺贝尔奖获得者、中外院士及国内外领军企业家发表演讲，议题聚焦智能制造、半导体、人工智能、算力等前沿方向。

本届大会首次采用市场化运作方式，将往届专题展升级为 2026 计算产业博览会，规划展出面积 1 万平方米，预计 80 余家国内外计算领域企业参展。博览会集中展示具身智能机器人、脑机接口等创新产品。同期还将举办亚太机器人世界杯长沙国际邀请赛、研究生创“芯”大赛等赛事活动。

IT之家注：世界计算大会自 2019 年创办以来已举办 7 届，前六届累计签约金额达 780 亿元。

在企业参展方面，拓维信息副总裁、CTO 李曙光此前透露，将在本届大会上集中展示“AI× 鸿蒙”全栈技术成果，并带来一款面向办公场景的全新国产终端产品。