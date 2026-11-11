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同比增 1860.32%：微软 11 月共修复 1235 个漏洞，刷新历年同月修复数纪录

2026/11/11 14:08:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 今天（11 月 11 日）发布博文，报道称在本月补丁星期二活动日（11 月 10 日）中，微软共计修复 1,235 个漏洞，刷新补丁星期二活动日历年 11 月修复漏洞数纪录，仅次于 10 月创造的 1411 个漏洞修复数纪录

在修复漏洞数量纪录方面，2026 年 11 月修复 1,235 个漏洞，而 2025 年 11 月共修复 63 个漏洞，同比增长 1,860.32%。

月份2025 年微软 CVE 数量2026 年微软 CVE 数量同比
一月159112-29.6%
二月6359-6.3%
三月5783+45.6%
四月126165+31.0%
五月78137+75.6%
六月66206+212.1%
七月130622+378.5%
八月111421+279.3%
九月86974+1,032.6%
十月1721,411+720.35%
十一月631,235+1,860.32%
一月至十一月 1,1115,155
+364%

在“关键”（Critical）级别漏洞中，微软本月共计修复 66 个“关键”漏洞，其中 48 个是远程代码执行（RCE）漏洞，15 个是权限提升（EoP）漏洞，3 个是 Microsoft Edge 中的释放后使用（Use-After-Free）漏洞。

IT之家援引博文介绍，附上 2026 年 11 月微软修复的漏洞类型数量：

  • 536 个权限提升漏洞

  • 27 个安全功能绕过漏洞

  • 296 个远程代码执行漏洞

  • 157 个信息泄露漏洞

  • 46 个拒绝服务漏洞

  • 22 个欺骗漏洞

  • 142 个 Microsoft Edge（基于 Chromium）漏洞

在 1,235 个漏洞中，约有 639 个属于 Windows 或 Microsoft Windows 产品 / 组件。此外该统计数据不含微软本月初修复的 108 个漏洞，其中包括 1 个 Entra 设备注册漏洞、82 个 Mariner 漏洞和 25 个 Microsoft Edge 漏洞。

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关键词：微软Win10Win11

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