同比增 1860.32%：微软 11 月共修复 1235 个漏洞，刷新历年同月修复数纪录

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 今天（11 月 11 日）发布博文，报道称在本月补丁星期二活动日（11 月 10 日）中，微软共计修复 1,235 个漏洞，刷新补丁星期二活动日历年 11 月修复漏洞数纪录，仅次于 10 月创造的 1411 个漏洞修复数纪录。
在修复漏洞数量纪录方面，2026 年 11 月修复 1,235 个漏洞，而 2025 年 11 月共修复 63 个漏洞，同比增长 1,860.32%。
|月份
|2025 年微软 CVE 数量
|2026 年微软 CVE 数量
|同比
|一月
|159
|112
|-29.6%
|二月
|63
|59
|-6.3%
|三月
|57
|83
|+45.6%
|四月
|126
|165
|+31.0%
|五月
|78
|137
|+75.6%
|六月
|66
|206
|+212.1%
|七月
|130
|622
|+378.5%
|八月
|111
|421
|+279.3%
|九月
|86
|974
|+1,032.6%
|十月
|172
|1,411
|+720.35%
|十一月
|63
|1,235
|+1,860.32%
|一月至十一月
|1,111
|5,155
|+364%
在“关键”（Critical）级别漏洞中，微软本月共计修复 66 个“关键”漏洞，其中 48 个是远程代码执行（RCE）漏洞，15 个是权限提升（EoP）漏洞，3 个是 Microsoft Edge 中的释放后使用（Use-After-Free）漏洞。
IT之家援引博文介绍，附上 2026 年 11 月微软修复的漏洞类型数量：
536 个权限提升漏洞
27 个安全功能绕过漏洞
296 个远程代码执行漏洞
157 个信息泄露漏洞
46 个拒绝服务漏洞
22 个欺骗漏洞
142 个 Microsoft Edge（基于 Chromium）漏洞
在 1,235 个漏洞中，约有 639 个属于 Windows 或 Microsoft Windows 产品 / 组件。此外该统计数据不含微软本月初修复的 108 个漏洞，其中包括 1 个 Entra 设备注册漏洞、82 个 Mariner 漏洞和 25 个 Microsoft Edge 漏洞。