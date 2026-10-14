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打破补丁星期二数量纪录：微软 10 月 Win11/Win10 等更新共修复 1411 个漏洞

2026/10/14 9:08:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 14 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 发布博文，报道称在本月补丁星期二活动日（10 月 13 日）中，在面向 Windows 10Windows 11 等系统产品的更新中，微软共计修复了 1,411 个漏洞，打破微软“补丁星期二”单次修复纪录，且不含本月早些时候已修复的 348 个漏洞。

IT之家基于此前数据，补充相关修复补丁数量如下：

月份2025 年微软 CVE 数量2026 年微软 CVE 数量同比
一月159112-29.6%
二月6359-6.3%
三月5783+45.6%
四月126165+31.0%
五月78137+75.6%
六月66206+212.1%
七月130622+378.5%
八月111421+279.3%
九月86974+1,032.6%
十月1721,141+563.37%
一月至九月 1,0483,920+274.05%

在修复漏洞类型方面，2026 年 10 月补丁星期二活动主要修复以下漏洞：

  • 677 权限提升漏洞

  • 40 个安全功能绕过漏洞

  • 317 远程代码执行漏洞

  • 254 信息泄露漏洞

  • 73 拒绝服务漏洞

  • 28 欺骗漏洞

本次更新包括 70 个“严重”漏洞。其中 57 个属远程代码执行漏洞，11 个属权限提升漏洞，2 个属欺骗漏洞；其余漏洞分布于权限提升、信息泄露、拒绝服务、安全功能绕过等类别。

在本次更新中，微软修复 3 个零日漏洞。CVE-2026-96951 为 Windows Shell 安全功能绕过漏洞，已被攻击者积极利用，可绕过“Web 标记”安全机制；微软尚未披露利用细节或披露者信息。

另两个零日漏洞已被公开披露。CVE-2026-108398 影响.NET Framework，可绕过 Windows Defender 应用程序控制并运行未经授权应用；CVE-2026-92707 影响 MessagePack-CSharp，可被用于发起拒绝服务攻击。

微软同步引入“风险组”机制，将相关漏洞归入同一风险类别，帮助组织判断优先修复对象。10 月更新共发布 15 个风险组，其中 Windows 文件系统、存储和备份相关漏洞达 136 个。

微软强调，风险组仅用于排序参考，并不直接代表漏洞危险程度；实际风险仍取决于漏洞是否遭攻击、严重程度及组织软件使用情况。该机制目前仍属实验性功能。

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关键词：Win11微软

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