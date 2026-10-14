打破补丁星期二数量纪录：微软 10 月 Win11/Win10 等更新共修复 1411 个漏洞

IT之家 10 月 14 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 发布博文，报道称在本月补丁星期二活动日（10 月 13 日）中，在面向 Windows 10、Windows 11 等系统产品的更新中，微软共计修复了 1,411 个漏洞，打破微软“补丁星期二”单次修复纪录，且不含本月早些时候已修复的 348 个漏洞。

IT之家基于此前数据，补充相关修复补丁数量如下：

月份 2025 年微软 CVE 数量 2026 年微软 CVE 数量 同比 一月 159 112 -29.6% 二月 63 59 -6.3% 三月 57 83 +45.6% 四月 126 165 +31.0% 五月 78 137 +75.6% 六月 66 206 +212.1% 七月 130 622 +378.5% 八月 111 421 +279.3% 九月 86 974 +1,032.6% 十月 172 1,141 +563.37% 一月至九月 1,048 3,920 +274.05%

在修复漏洞类型方面，2026 年 10 月补丁星期二活动主要修复以下漏洞：

677 权限提升漏洞

40 个安全功能绕过漏洞

317 远程代码执行漏洞

254 信息泄露漏洞

73 拒绝服务漏洞

28 欺骗漏洞

本次更新包括 70 个“严重”漏洞。其中 57 个属远程代码执行漏洞，11 个属权限提升漏洞，2 个属欺骗漏洞；其余漏洞分布于权限提升、信息泄露、拒绝服务、安全功能绕过等类别。

在本次更新中，微软修复 3 个零日漏洞。CVE-2026-96951 为 Windows Shell 安全功能绕过漏洞，已被攻击者积极利用，可绕过“Web 标记”安全机制；微软尚未披露利用细节或披露者信息。

另两个零日漏洞已被公开披露。CVE-2026-108398 影响.NET Framework，可绕过 Windows Defender 应用程序控制并运行未经授权应用；CVE-2026-92707 影响 MessagePack-CSharp，可被用于发起拒绝服务攻击。

微软同步引入“风险组”机制，将相关漏洞归入同一风险类别，帮助组织判断优先修复对象。10 月更新共发布 15 个风险组，其中 Windows 文件系统、存储和备份相关漏洞达 136 个。

微软强调，风险组仅用于排序参考，并不直接代表漏洞危险程度；实际风险仍取决于漏洞是否遭攻击、严重程度及组织软件使用情况。该机制目前仍属实验性功能。