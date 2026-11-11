国补后 2999 → 1588 元：KTC 显示器 M27P6S 新低，4K 160Hz/1080P 320Hz 双模 Mini LED

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KTC 27 英寸显示器 M27P6S 开售于 2026 年 4 月，该机主打 4K 160Hz/1080P 320Hz 双模，定价 2999 元。

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该机配备的 Mini LED 背光（2304 分区）Fast IPS 面板支持以 3840x2160 分辨率 160Hz 或 1920x1080 分辨率 320Hz 显示，其 HDR 亮度至高 1400 尼特，GtG 响应速度 2ms，覆盖 99% sRGB、99% DCI-P3、97% Adobe RGB。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 壁挂，提供 2 个 HDMI 2.1、1 个 DP 1.4、1 个 USB-C 65W、2 个 USB-A 3.0（KVM）接口。

IT之家附显示器参数：

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