11998 → 7558 元：海信 E5S Pro 热泵洗烘多筒洗衣洗鞋机 11.11 破冰新低

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作者： 一乖

海信 · 大薄荷 2.0 E5S Pro 热泵洗烘多筒洗衣洗鞋机 17kg 配备 4 筒，4 筒独立水路，3 直驱 8 变频 8 减震：

1kg 洗烘一体机 * 2 个（DD 直驱）

3kg 洗鞋机 / 护鞋机（独立变频电机）

12kg 洗烘一体机（DD 直驱，支持 8kg 热泵烘干）

官方定价 11998 元，今日仅需 7558 元京东自营破冰新低，3 年整机质保 + 12 年电机质保。

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今日下单返 500 元 E 卡，另外再赠海信定制钛杯，折合仅需 7558 元即可入手：

大筒简介

单独购买官方定价 9999 元，今日 5688 元：点此查看。

独立直驱变频电机 + 独立变频风机 + 变频压缩机，1.35 高洗净比。

热泵烘干 42°C 低温护衣，娇贵面料不缩水。

小筒简介

单独购买官方定价 4469 元，今日 3399 元：点此查看。

1kg 小筒是新风冷凝烘干，这里介绍下不同烘干方式：

大筒的热泵烘干：标称主力护衣档约 42℃，全程温和，适合羊毛、真丝。

小筒的冷凝烘干：常规档 60～75℃，快烘 / 强力烘可以冲到 80℃+，比较适合想要除菌的面料（例如内裤袜子等等）。

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