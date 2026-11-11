Iceflake 接手后首个扩展包：《都市：天际线 2》游戏 12 月推出“公园探险”DLC

IT之家 11 月 11 日消息，《都市：天际线 2》（Cities: Skylines II）游戏今天（11 月 11 日）官宣将于 12 月 2 日上线《公园探险》（Park Adventures）扩展包，邀请玩家设计专属公园，定制丰富的游乐项目和配套设施。
Paradox Interactive 今年早些时候调整《都市：天际线 2》游戏，将开发工作从 Colossal Order 移交给 Iceflake Studios，本次推出的《公园探险》也是 Iceflake 接手后推出的首个原创扩展包。
新内容的核心是模块化公园：玩家可以自行划定区域、组合设施，打造动物园、游乐园、自然保护区或城市绿地。扩展包将加入超过 100 项新素材，包括动物及围栏、过山车、茶室、植物温室、花园迷宫，以及远足步道和观景台等。
单独购买售价为 19.99 美元（IT之家注：现汇率约合 133.7 元人民币） / 16.99 英镑（现汇率约合 151.9 元人民币） / 19.99 欧元（现汇率约合 149.5 元人民币）。该 DLC 也包含在“扩展通行证 II”中。
IT之家附上官方介绍如下：
各位市长，大家好！
每一座出色的城市，都需要一处远离喧嚣的地方。这里可以让人放松身心、欣赏风景，也可以坐一趟过山车，尽情感受刺激！在“公园探险（Park Adventures）”扩展包中，你可以为《都市：天际线 2》的市民打造各式各样的休闲去处，从宁静的自然保护区到热闹的游乐园，以及介于两者之间的种种选择。
设计专属于你的公园，用丰富的游乐项目和配套设施进行定制。当越来越多的游客来到你亲手打造的公园度过闲暇时光，你也将见证公园不断发展壮大。当然，要经营好一座公园，光有好看的外观可不够！留意财务状况，做好员工管理和设施维护，让每位游客都能笑着离开。
“公园探险”将于 2026 年 12 月 2 日推出！
“公园探险”将带来以下内容：
丰富多样的公园：打造拥有茶室、植物温室和花园迷宫的城市公园；或是用过山车和旋转观光塔带来刺激与欢乐。想让市民走进大自然？那就修建徒步小径、公园小屋和观景平台吧！你甚至可以建造自己的动物园，饲养狮子、大象等各种动物。一切由你决定。
按你的想法建造：使用公园区域工具划定园区，打造专属于你的公园。自由布置步道、游乐项目、建筑与装饰，让公园融入你的城市，也实现你的构想。
让公园不断成长：随着公园吸引游客并提升等级，你将解锁新的游乐项目与功能。持续建设和完善这些休闲目的地，让游客有更多理由再度光临！
欢乐背后的经营之道：管理门票价格、员工预算与维护费用，随时掌握收支情况。游客满意，公园才能经营成功；但若疏于维护，情况可能很快急转直下。
全新地图、资产及更多内容：本扩展包带来超过 100 项新资产，包括公园建筑、动物围场、自然保护区设施和游乐园游乐设施。你还将获得涵盖干旱、热带、高山及地中海环境的全新地图！
无论你想在城市中心营造一片宁静的绿地，还是打造童年梦想中的游乐园，这里都有充足的空间，供你开启精彩的公园之旅！
你的城市还有新内容可以立即体验！在今天公布“公园探险”的同时，我们的最新补丁“季节更迭”也已正式推出。本次更新带来了大家期待已久的问题修复与改进，也为即将推出的扩展包打好基础。