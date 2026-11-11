Iceflake 接手后首个扩展包：《都市：天际线 2》游戏 12 月推出“公园探险”DLC

IT之家 11 月 11 日消息，《都市：天际线 2》（Cities: Skylines II）游戏今天（11 月 11 日）官宣将于 12 月 2 日上线《公园探险》（Park Adventures）扩展包，邀请玩家设计专属公园，定制丰富的游乐项目和配套设施。

Paradox Interactive 今年早些时候调整《都市：天际线 2》游戏，将开发工作从 Colossal Order 移交给 Iceflake Studios，本次推出的《公园探险》也是 Iceflake 接手后推出的首个原创扩展包。

新内容的核心是模块化公园：玩家可以自行划定区域、组合设施，打造动物园、游乐园、自然保护区或城市绿地。扩展包将加入超过 100 项新素材，包括动物及围栏、过山车、茶室、植物温室、花园迷宫，以及远足步道和观景台等。

单独购买售价为 19.99 美元（IT之家注：现汇率约合 133.7 元人民币） / 16.99 英镑（现汇率约合 151.9 元人民币） / 19.99 欧元（现汇率约合 149.5 元人民币）。该 DLC 也包含在“扩展通行证 II”中。

IT之家附上官方介绍如下：