国补后 8599 → 3088 元：美的“小西梅”嵌入式洗碗机新低，105℃ 热风烘干、20 套大容量

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美的“小西梅”嵌入式洗碗机 X6S Ultra 日常售价 8599 元，主打 20 套大容量与万向喷淋全腔深净。

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关于尺寸

X6S Ultra 采用 20 套空间，一次可洗 144 件餐具，下碗篮可同时放下 4 锅，大件炊具不堆叠、顺手拿取，聚会餐具一批洗净。

洗涤方面，X6S Ultra 搭载万向喷淋系统，55000Pa 变频精控水流上下多维立体冲刷，水流精准钻进碗碟缝隙、直抵腔体死角；配合 720° 全维刮刷与全维覆盖内腔，万向包裹式刮刷全方位触达洁净，解决单向喷淋易留死角的问题。变频动力可按不同模式匹配水压，重油污强劲冲除，娇嫩花纹轻柔洗护。

烘干上，X6S Ultra 采用晶焰速干技术，提供开门、关门双烘干模式：潮湿南方可选热风烘干，干燥北方可选开门烘干，自如应对不同气候。支持 一键洗烘 59min，洗烘一体、程序用时更短，一键完成启动，无需多次按键设置。

健康层面，X6S Ultra 支持一键“巴氏消毒”，少量手洗餐具、奶瓶可随时深度洁净消毒，久放餐具也能快速除尘。

节能方面，支持新 1 级水效，工作周期用水量约 10.4L、耗电量 0.591kWh/cycle。官方数据称，洗一次衣服的水约可洗 7 次碗，按每天使用一次测算一年可省电 240.5 度；支持分层洗涤，一人食、宝宝餐具少量清洗时按需运行，省水省电少浪费。

智能体验上，搭载 AI 智能感应油污，一键开启智能洗后自动识别餐具脏污情况，匹配洗涤时间与水量：轻度油污快速冲洗节能省时，重度油污延长浸泡充分洗涤。程序阵容为“5+9+3”：面板自带一键洗烘、标准洗、超强洗、ECO 节能洗、巴氏消毒 5 大时序；App 端提供自清洁、预冲洗、轻柔洗等 9 大时序；并支持热风烘存、开门速干、分层洗 3 大叠加功能。

外观采用全嵌百搭设计，可融入简致现代风、原木极简风、轻奢意式风等多种厨房。细节上配备升级 316L 不锈钢滤网，材质好、过滤精、易清洁；强排余水设计避免脏水回流造成二次污染，底部少余水使烘干更彻底，存放不返潮反味。

官方参数

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