科乐美《恶魔城：贝尔蒙特的诅咒》发售，Steam 国区 128 元起

IT之家 10 月 17 日消息，科乐美经典《恶魔城》系列正统新作《恶魔城：贝尔蒙特的诅咒》现已正式发售，本作由 KONAMI 联合 Evil Empire 与 Motion Twin 开发，支持简体中文界面与字幕。以 Steam 国区为例，本作标准版定价 128 元，午夜版定价 168 元。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4231820/Castlevania_Belmonts_Curse/?l=schinese&cc=cn）。

本作提供两个版本：

标准版：国区售价 128 元，包含本体游戏

午夜版：国区售价 168 元，包含本体游戏、数字原声与艺术画集，额外附赠 3 种游戏内特典：特雷弗风格服装、赛法风格服装、亲人肖像（魔导器）

鲜红的诅咒，会是绝望还是希望？在《恶魔城传说》（Castlevania Dracula's Curse）的 23 年之后，随着年轻的贝尔蒙特在巴黎冒险并成长。

游戏故事设定在 1499 年的法国巴黎，魔物突然袭击这座城市，击败德古拉的英雄特雷弗・贝尔蒙特女儿 Rose・贝尔蒙特为查明灾祸元凶，开始在市街讨伐魔物并展开探索，逐渐卷入潜藏幕后的黑暗阴谋。

本作是一款探索型 2D 动作游戏，核心特色包括：

进化的鞭击动作：系列标志性的「鞭」玩法进一步进化，圣鞭还可作为抓钩在关卡中移动，抓取敌人并触发特殊攻击

塔罗奥秘系统：击败系列经典头目与全新头目后，可将其封印进塔罗牌转化为奥术魔法，部分头目还会通过对话推动叙事

丰富自定义内容：包含七大类总计 28 把可收集武器，搭配魔导器系统，玩家可打造属于自己的战斗风格

游戏图赏：

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