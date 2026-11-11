亚马逊日本被指限制卖家自主定价权，官方承诺进行整改

IT之家 11 月 11 日消息，日本公平贸易委员会今日宣布，依据《反垄断法》（全称《禁止私人垄断和确保公正交易法》）的相关规定，结束对亚马逊日本的相关调查，并批准了亚马逊提交的自主改善计划（确约程序）。

亚马逊日本运营的电商平台“亚马逊商城”交易总额位居日本国内在线零售市场之首。该国反垄断部门认定，亚马逊日本不正当限制卖家的自主定价权，涉嫌构成《反垄断法》所禁止的“附约束条件的交易”。

据悉，自 2019 年 9 月起，亚马逊日本便为入驻卖家设置了获取站内极高曝光度的“推荐商品”展位准入规则：将其他竞品电商平台在售同款商品的最低售价界定为“具有竞争力的价格”，并强制要求卖家的定价不得高于该水平。若不满足这一要求，平台便通过算法将其移出推荐展位。

在亚马逊商城中，当多名卖家同时销售同一商品时，平台会从满足预设条件的商家中，挑选出价格低且配送服务更优的一名卖家的商品列为“推荐商品”，并在商品页面核心显眼位置展示包含“加入购物车”和“立即购买”等下单快捷入口的“黄金购物车”。卖家一旦失去推荐展位，商品就几乎无法获得消费者的曝光，进而严重打击实际销售额。

IT之家注意到，根据亚马逊日本提交的自主改善计划，亚马逊日本将在 6 个月内修改商城的页面布局。以往若同款商品下没有任何卖家的报价符合亚马逊设定的条件，页面便不会展示任何推荐商品；未来即使没有报价达标，平台也将确保消费者能够直接、便捷地看到售价最低的商品信息以及完成购买流程的入口。

围绕亚马逊“推荐商品”展示机制涉嫌垄断的问题，美国、德国及加拿大的反垄断监管机构此前也已展开调查。日本公平贸易委员会表示，亚马逊采用了迫使卖家降价的不正当竞争手段。此举剥夺了其他电商平台的竞争手段，可能导致竞品在价格与商品种类上的吸引力下降，最终损害消费者的长期利益。