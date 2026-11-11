冒充自己的诈骗广告充斥 Facebook，日本亿万富翁前泽友作起诉 Meta 索赔 1 日元遭地方法院驳回

IT之家 11 月 11 日消息，据日媒 ITmedia 今天报道，日本亿万富翁前泽友作近日起诉美国 Meta 公司，诉讼涉及 Facebook 等社交媒体投放的冒用形象诈骗广告，但东京地方裁判所（法院）已经将他的诉讼驳回。

据报道，从 2023 年 6 月开始，Facebook 和 Instagram 上出现了未经授权冒用前泽友作姓名、照片的广告。这些广告声称“两天内将 5,000 日元（现汇率约合 210.8 元人民币）变成 800 万日元（现汇率约合 33.7 万元人民币）”，但实际上只是诈骗。

前泽友作于 2023 年 8 月要求 Meta 公司删除上述广告，对方回应称“正努力解决问题”，但广告仍然持续出现。因此他在 2024 年 5 月提起诉讼，指控 Meta 侵犯他的肖像权和公开权，并要求停止公开诈骗广告、赔偿 1 日元（IT之家注：现汇率约合 0.042 元人民币）。

2026 年 11 月 10 日，东京地方裁判所驳回了前泽友作的诉讼。法院认为这些冒充名人的虚假广告，侵犯了当事人用于保护自身商业价值的“公开权”，但 Meta 只是一家平台运营商，并未直接发布相关帖子。

同时该法院认为，Meta 已经在广告发布两天后停止公开了大多数虚假广告，因此没有必要下达停止刊登的命令。

前泽友作则对此回应称，他正在考虑上诉。他在一篇 X 平台帖文中写道：“法院认为，Meta 没有发现和删除诈骗广告的义务。这是不是意味着诈骗广告可以放任不管？这样真的没问题吗？”

据日本警察厅统计，2025 年日本社交平台投资诈骗造成的损失约为 1,288 亿日元（现汇率约合 54.31 亿元人民币），较上一年增长近 50%。在受害者接触诈骗信息的渠道中，横幅广告等形式的广告数量最多，共计 3785 起。警方还确认，部分广告未经授权使用了名人的照片和视频。

今年 8 月，日本警察厅、数字厅等七个政府部门联合向 Meta、谷歌等五家大型社交平台企业发出要求，敦促平台方严格核实广告主身份等信息。

IT之家注：据《福布斯》 数据（截至 2026 年 11 月 10 日），前泽友作的实时身家约为 15 亿美元（现汇率约合 100.32 亿元人民币），位列全球富豪榜第 2574 位。