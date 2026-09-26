华为 LOGO 印上大疆云台相机：HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4 官宣 9 月 26 日起陆续到店

IT之家 9 月 26 日消息，华为官方今日宣布，HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4 官宣 9 月 26 日起陆续到店。

值得一提的是，预热图显示，进店的 DJI Osmo Pocket 4 将印上“HUAWEI”的 LOGO。

据IT之家此前报道，今年 4 月，大疆正式发布全新一英寸口袋云台相机 Osmo Pocket 4，该机搭载全新升级的一英寸 CMOS，拥有 14 级宽广动态范围，并支持 10‑bit D‑Log 专业色彩模式，定价为 2999 元起。

据介绍，Osmo Pocket 4 搭载全新 1 英寸 CMOS，结合 f/2.0 大光圈，动态范围提升至 14 级，支持 10-bit D-Log 色彩模式，慢动作录制规格升级至 4K/240fps，同步新增支持空间音频录制与变焦拾音功能，机身支持 OsmoAudio 直连 DJI 麦克风发射器，并可录制四声道音频。

该机搭载智能跟随 7.0，支持最高 4 倍距离的智能跟拍。机身同步升级智能对焦系统，新增“锁定主角追焦”与“登记主角优先”模式，新增的手势控制功能，无需触碰屏幕，简单手势即可启动或停止跟随、开始或结束录制。

该机针对人像肤色表现进行进一步调校，在不同场景与光线下都能呈现通透自然的肌肤状态。新增内置的美肤滤镜，可自定义调节磨皮效果、美白等级和肤色冷暖调，轻松优化人像表现。此外，本代产品还可搭配外置补光灯使用，小巧便携，支持三级色温与亮度调节，一键补光点亮面容。

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