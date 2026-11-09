大疆 Osmo Pocket 4P 云台相机固件更新：解锁 18 倍变焦、iPhone 即拍即传等功能

IT之家 11 月 9 日消息，大疆今天（9 日）晚间宣布，云台相机 Osmo Pocket 4P 获得固件更新，版本号为 V01.02.11.49，四大功能一次解锁：18 倍变焦、新增场景预设、iPhone 即拍即传、Livephoto 玩法升级。

IT之家从官方获悉，此次新增的 18 倍变焦功能，拍照、录像都能用，不过不支持慢动作、延时摄影模式下使用。当远距离抓拍舞台或自然风光时，可使用 12×-18× 变焦锁定主体细节，搭配“智能跟随 8.0”可实现稳定远摄跟拍。

场景预设方面，此次新增舞台、日落时刻两个场景预设，同样适用于视频和照片拍摄。前者实现曝光、对焦、收音再升级，舞台上的暗光和复杂灯光能够从容应对；后者则针对日落场景进行精细化调整，为高光和暖色保留动态范围。

此次更新带来的 iPhone 即拍即传功能，支持照片与 Livephoto 照片。开启该功能后，拍摄素材会在系统后台资源空闲时，自动向手机发起传输。据了解，该功能当前支持 iOS 26.4.1 及以上版本，推荐搭配 iPhone 16 及以上机型以获得最佳体验。

此外，Osmo Pocket 4P 机内 LivePhoto 功能升级，可通过 AI 算法识别拍摄视频中的高光时刻，自动生成 Live Photo 照片。回放素材时，也可手动标记高光瞬间并生成 LivePhoto 照片。与支持无感传片的手机连接后，在关屏状态下，LivePhoto 照片可自动同步至手机相册，便于直接分享。

其他升级功能项目如下：