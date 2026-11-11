阿维塔 1300 台「战损车基地」曝光，副总裁雍军曾透露价值约 6 个亿

IT之家 11 月 11 日消息，阿维塔科技官方今日曝光了其 1300 台「战损车基地」，阿维塔科技副总裁雍军此前在直播中透露，该基地价值约 6 个亿。

阿维塔官方还宣布，将在 11 月 12 日在现场进行直播，介绍战损车基地的情况。雍军昨日发文表示，汽车研发没有捷径，研发测试的钱一分都不能省。阿维塔坚决不造速成车，车一旦速成，一个家庭没了的可能性就会增大。

参考IT之家此前报道，工业和信息化部等四部门 10 月 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。此次出台的文件重点面向三个方向：