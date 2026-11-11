林肯中国总裁贾鸣镝：全新车型飞行家 EX8 将于明年上半年上市

IT之家 11 月 11 日消息，据“新车情报局”，在今天（11 日）的林肯汽车沟通会上，林肯中国总裁贾鸣镝披露了林肯全新车型的更多消息：新车命名为林肯飞行家 EX8，定位林肯全球首款豪华智擎超混车型。

他透露，新车造型设计和体量感“更像领航员”，但由于尺寸更接近飞行家，所以选择沿用了飞行家的名字。值得一提的是，这也是林肯首次选用中国的命名提案。

至于“EX8”三个字母，则是用来体现车型的市场定位。E 代表新能源、X 代表 SUV 的多功能性、8 代表 8 系大五座。

产品规划方面，新车将会在 2026 广州车展亮相，明年上半年上市。

就在本月早些时候，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，长安福特汽车有限公司的林肯飞行家 AVIATOR EX8 完成申报。

IT之家从申报信息获悉，此次申报的车型长宽高分别为 5055/1995/1790 或 1800mm，轴距 3010mm，定位中大型豪华 SUV。轮胎规格提供 255/50R21 与 255/45R22 两种选择，额定载客人数为 5 人。

动力方面，新车搭载由重庆长安汽车股份有限公司生产的型号为 JL469ZQ1 的 1.5T 发动机，排量 1497ml，额定功率 110kW，发动机最大净功率为 105kW。车辆支持纯电动模式行驶，最高车速可达 205km/h。

储能装置采用磷酸铁锂蓄电池，电池单体及总成均由时代长安动力电池有限公司提供。两款车型的整备质量分别为 2580kg 与 2480kg，总质量对应为 2980kg 与 2870kg。

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