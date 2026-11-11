AI 数据中心挤占成熟制程产能，汽车芯片供应链面临瓶颈

IT之家 11 月 11 日消息，据路透社报道，安世半导体临时首席执行官斯特凡 · 蒂尔格（Stefan Tilger）周二在慕尼黑举行的 Electronica 电子展上接受采访时表示，随着供应商将制造产能转向快速增长的 AI 数据中心市场，减少对汽车和工业设备所用成熟制程芯片的投入，安世半导体目前的订单已经“完全超额”。

蒂尔格表示，部分竞争对手已经将产能从安世半导体供应的通用型半导体产品转移出去，导致汽车供应链的部分环节出现瓶颈。

他在采访中说：“目前，汽车行业正受到相当严重的冲击。”

IT之家注意到，意法半导体（STMicroelectronics）首席执行官让-马克 · 谢里（Jean-Marc Chery）周一也发出警告称，晶圆代工厂和芯片封装企业正越来越多地将资源从汽车和工业应用产品转向其他领域。

谢里在展会开幕前举行的首席执行官圆桌会议上表示：“我们看到了许多供应瓶颈。”

这些表态进一步表明，AI 投资热潮正在给半导体供应链的其他领域带来压力。随着制造商优先生产与数据中心和人工智能相关、利润率更高的产品，传统芯片的供应也受到影响。

谢里表示，一些过去服务于广泛客户群体的晶圆代工厂、芯片组装和封装企业，正在逐渐退出主流技术领域。

蒂尔格指出，AI 数据中心和机器人领域的需求正在大量消耗制造产能，而用于二极管、晶体管及其他基础元器件的成熟技术，多年来一直缺乏足够投资。

安世半导体主要生产大批量、低成本的半导体产品，客户集中在汽车和工业设备领域。与意法半导体等大型竞争对手不同，安世半导体的产品线相对狭窄，主要专注于成熟制程元器件。

谢里则表示，意法半导体拥有自己的制造体系，因此在一定程度上能够抵御供应限制带来的冲击。他说：“通过资本支出和自身制造能力，我们能够掌握一部分未来的主动权。”