IDC：上半年中国液冷服务器收入同比增长 153.1%，开始按“柜”交付

IT之家 11 月 11 日消息，IDC 今日发布报告称，过去两年，中国液冷服务器市场快速增长。IDC 中国液冷服务器追踪显示，2026 年上半年中国液冷服务器市场厂商收入同比增长 153.1%，未来五年出货量年均复合增长率预计接近 49%。

但比增速更值得注意的，是采购端正在发生的变化：越来越多高密度算力项目不再以“台”为单位选型，而是把计算节点、节点间互联、供电和柜内液冷配套作为一整套系统配置和交付。机柜，正在从机房里的物理容器，变成算力采购的交付单元。

当整柜成为交付单元，服务器厂商交付的是一套已集成的系统，数据中心承接的也不再是若干台设备，而是一组对供电、冷却和接口条件有明确要求的负载。

报告称，中国液冷服务器市场的增长，与人工智能带来的计算需求密切相关。互联网企业是当前最主要的采购来源，占中国液冷服务器市场的 65.6%；电信运营商和 IT 服务也是主要应用领域；部分传统行业客户尚未采用液冷，主要因为其现有业务以通用计算为主，风冷方案已能满足散热要求，但这些行业正在积极探索适合本行业业务特点的液冷方案。

IDC 中国服务器市场季度跟踪显示，未来五年中国服务器市场出货量年均复合增长率约 6.8%，而市场收入的年均复合增长率达 24.6%。出货量的温和增长与收入的高增长并存，说明增量价值正在向高配置、高密度的算力系统集中，液冷的增长正来自这些场景。

从技术路线看，冷板式液冷仍是主流，占比约 90.2%，成熟的供应链、散热能力与规模化部署的成本优势，使其在当前阶段更具落地条件。

另一个值得注意的变化，是 AI 负载结构本身正在改变：

早期建设阶段，主要围绕大模型训练展开，集群规模大、部署集中；

随着模型进入应用阶段，推理负载占比持续上升 —— 在线推理更接近终端用户，对时延和持续在线提出更高要求；

以智能体（Agent）为代表的应用形态，一次用户请求往往触发多轮模型调用与工具调用，推理算力消耗被成倍放大。

据 IDC 统计，2026 年上半年北美以整柜方式交付的比例已达 47.4%，中国为 5.0%。在中国市场，超节点形态的推进还有一层现实原因：高端加速卡可获得性趋紧，采购方倾向于通过超节点与整柜方案锁定算力，整柜交付因此从“效率选择”部分变成了“供给约束下的路径选择”。