IDC：2030 年，全球数据中心机柜量将达 5800 万架

IT之家 11 月 11 日消息，IDC《全球半年度数据中心设施跟踪报告》数据显示，全球已配置机柜数量预计将从 2026 年的约 2500 万架增长至 2030 年的 5800 万架。

同期，全球数据中心年度能源消耗预计将从 2025 年的 519 太瓦时（TWh）增长至 2030 年的 1308 太瓦时；全球数据中心设施资本支出预计将从 2025 年的 2,760 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.85 万亿元人民币）增长至 2030 年的 6,550 亿美元（现汇率约合 4.38 万亿元人民币）。

该统计不含服务器、GPU 等 IT 基础设施投入，主要反映电力、制冷、建筑等物理设施的建设需求。

AI 基础设施扩张不仅是计算设备规模的增长，更需要庞大的物理设施与能源资源支撑。但设施供给增长并非总能与需求同步：电力供应、电网接入与数据中心建设能力，正成为全球部分市场近期增长的重要制约因素，关键电力设备、液冷及相关供应链的交付周期也在影响新增设施的建设进度。

全球数据中心供给面临约束，并不代表所有地区都处于供不应求状态。IDC 全球研究指出，部分地区资源紧缺与其他地区容量利用不足可能同时存在，AI 基础设施面临的不仅是总体供给规模问题，更包括不同市场之间的需求与资源匹配问题。

IDC 指出，这一观察对中国市场尤为重要：根据工业和信息化部 2026 年 7 月披露的数据，截至 6 月底，中国智能算力规模已达到 2185 EFLOPS（FP16），同比增长 177%，全国算力设施整体上架率为 71.4%，反映出中国算力基础设施规模持续增长的同时，资源利用仍是观察市场发展的重要维度。

中国数据中心市场的供给主体具有自身特点，三大电信运营商、第三方数据中心设施服务商与超大规模云服务商共同构成核心供给力量，不同类型企业拥有差异化的客户基础、业务模式与设施布局。

与此同时，AI 基础设施的需求主体也在发生变化：除传统超大规模云服务商外，专业 AI 云服务商（Neocloud）、前沿模型厂商以及具有大规模 AI 需求的企业，正成为新的基础设施采购力量，AI 工作负载也正从集中式云环境，向私有环境、边缘及专用 AI 基础设施等多种部署形态扩展。

这意味着中国市场未来的设施需求增长，将通过不同类型的服务提供商与客户群体逐步释放，行业需要同时关注需求来源、服务提供方式与运营商竞争结构的变化。