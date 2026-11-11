马斯克力挺特斯拉 Cybercab：其发展前景明眼人都能看懂

IT之家 11 月 11 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，在获准运营的地区，特斯拉 Cybercab 未来将承担“大部分乘客出行里程”。他还直言，这一点对“任何有眼睛和头脑的人来说都是显而易见的”。

IT之家注意到，马斯克发表这番言论，是在进一步强调特斯拉此前决定停产 Cybertruck、将其生产空间转为 Cybercab 生产线的决定。这一调整已经在特斯拉社区引发了激烈争论，支持者和反对者各执一词。

但无论你站在哪一边，这件事都已经成为现实。

从马斯克近期的表态来看，他似乎也不想再反复讨论这一决定。不得不承认，这对他本人和特斯拉而言，或许都是一个相当艰难的选择，并非经过轻率考虑后做出的决定。

Cybertruck 已经被特斯拉的战略调整抛在一边。马斯克如今的注意力完全集中在打造一个面向全球的自动驾驶出行平台上。他认为，任何“有眼睛、有脑子”的人都能看清这一发展方向。

特斯拉实际上是在押注一种未来：人们将不再需要拥有自己的私家车，也能接受余生都通过网约车满足出行需求。无论是外出就餐、日常办事、前往机场，还是之后的各种交通需求，都将由共享出行服务承接。而在特斯拉设想的理想世界里，这些服务都将由 Cybercab 提供。

目前，Cybercab 仅在美国奥斯汀投入运营。不过，这款车的原型车已经在美国多个地区被发现。

Cybertruck 的去留问题已经成为整个特斯拉社区争论的焦点。从消费者角度看，既然这款车拥有大量喜爱它的粉丝，继续保留它似乎是个不错的选择。但从商业经营的角度来看，市场和业务发展的考量正推动马斯克和特斯拉转向另一条道路。