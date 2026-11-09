马斯克：特斯拉 Cybertruck 的订单量远超我们的产量，但生产该车的机会成本太高

IT之家 11 月 9 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克刚刚在 X 平台发文称，“Cybertruck 的订单增速远远超过我们的产能。我们会尽量多生产，这条产线大约 8 个月后停产，但届时不得不给大量客户退还定金。这并非像传统媒体不实报道所说的 Cybertruck 不盈利，真实原因是：Cybertruck 工艺复杂带来的机会成本，已经远远高于增产 Cybercab 所能创造的价值。”

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据IT之家了解，Cybertruck 最早于 2019 年 11 月以概念车身份亮相并开启预订，直到 2023 年 11 月 30 日才向首批车主交付，从发布到交付相隔约四年，其间多次延期。预订阶段马斯克曾多次宣称该车获得超过 100 万份预订，第三方数据甚至超过 200 万份，预订需缴纳 100 美元（约合人民币 667 元）意向金，且可退还。

马斯克提到的产线停摆，指的是得州超级工厂计划于 2027 年年中前后逐步结束 Cybertruck 的生产，腾出的产线空间将用于扩大 Cybercab（无人驾驶出租车）的产能。特斯拉首席工程师 Wes Morrill 回应称，Cybertruck 是一个技术开发平台，其 48V 低压架构、线控转向和 Etherloop 线束系统等技术已传承至 Cybercab。

销量表现被认为是 Cybertruck 提前谢幕的重要原因。特斯拉不单独公布 Cybertruck 销量，2026 年第二季度包含 Cybertruck、Semi 和最后一批 Model S/X 在内的“其他车型”交付量仅 12364 辆；Cybertruck 2026 年前三季度销量同比下滑 28%，仅售出约 1.16 万辆。

Cybercab 是特斯拉 Robotaxi 车队的主力车型，采用金色双座设计、蝶翼门，取消方向盘和踏板，达到 SAE L4 级自动驾驶。该车已于 2026 年在得州超级工厂启动量产，并在奥斯汀开展无方向盘、无踏板上路测试。

这并非特斯拉首次为自动驾驶相关项目让出产线。2026 年 1 月，特斯拉宣布停产 Model S 和 Model X，当年 5 月弗里蒙特工厂生产完最后一台车，相关产线随后被拆除并转产 Optimus 人形机器人。