AI 十年内攻克癌症？Anthropic CEO 阿莫迪预测引医学界质疑

IT之家 11 月 11 日消息，“癌症、阿尔茨海默病、心脏病和精神疾病，我认为这些疾病将在不到十年的时间里成为历史。”Claude 开发商 Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）近日作出了这一大胆预测。

这些并非罕见疾病，它们影响着数百万个家庭，其中一些至今仍是医学界最难攻克的挑战。

阿莫迪表示：“我认为，如果我们能正确利用这项技术，就有望开启一个奇迹时代，让人类解决那些数千年来始终无法攻克的难题。”

在他看来，人工智能有望大幅加速生物学研究、药物研发以及医学突破的进程。

IT之家注意到，持有类似观点的并不只有阿莫迪。其他人工智能领域的领军人物，包括埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和谷歌 AI 负责人德米斯 · 哈萨比斯（Demis Hassabis），也曾表达过类似的乐观预期。

哈萨比斯曾表示，人工智能可能将原本需要十年才能完成的药物研发工作压缩到几周内，甚至有望在十年内迎来“疾病终结”的时代，实现对所有疾病的治愈。

他还以 AlphaFold 项目取得的突破为例，指出人工智能已经能够显著加速生物学研究。AlphaFold 成功预测了超过 2 亿种蛋白质结构，堪称一项重要的科学成就。

不过，AlphaFold 的成功并不能证明人工智能能够在十年内研发出治疗癌症、阿尔茨海默病或其他复杂疾病的药物。

马斯克也曾声称，随着人工智能技术的发展，全人类未来都能享受到与美国总统同等水平的顶级医疗服务。

但真正负责药物研发的专业人士，并不一定认同这些乐观的时间表。

医学专家和制药企业高管并不买账

Vertex Pharmaceuticals 执行董事长杰夫 · 莱登（Jeff Leiden）曾将这类预测斥为“彻头彻尾的胡说八道”。

他透露，Vertex 曾测试约 50 家人工智能公司，让它们从 1 万种药物化合物中筛选潜在候选药物，但没有一家能够独立研发出真正可用的药物。

制药行业高管强调，即使人工智能能够加快药物研发初期的分子筛选速度，也无法绕过临床试验、监管审批，以及动物和人体模型中的生物学测试。这些环节占据了整个药物研发周期的大部分时间，而完整的药物研发通常需要 10 至 12 年。

在计算机模型中找到一种看起来有希望的分子，只是药物研发的第一步。研究人员仍然需要在实验室和动物模型中进行测试，最终还要通过人体临床试验，确认药物是否安全、是否真正有效。

人工智能或许能够加快潜在治疗方案的筛选过程，但不可能直接让这些必要环节消失。

认知科学家加里 · 马库斯（Gary Marcus），以及心脏病学家、数字医疗专家埃里克 · 托普（Eric Topol）等批评人士也指出，当前人工智能模型仍然缺乏深入理解因果关系和生物学机制的能力，因此还无法可靠地推动真正具有突破性的治疗方案问世。

截至 2026 年，尚无一款由人工智能设计的药物实现全面临床应用。

此外，医学史上不乏曾经被寄予厚望、最终却未能按预期实现的突破性承诺。上世纪 70 年代美国发起的“抗癌战争”就是一个典型例子。

专家警告，如此激进的预测可能会让公众对科学进步产生远超当前实际能力的期待。人工智能确实有望改变药物研发方式，但从加速科研到真正攻克复杂疾病，中间仍有漫长的道路要走。