Anthropic 七名联合创始人拟在 IPO 中各套现 2.5 亿美元

11 月 11 日，据 TechCrunch 报道，Anthropic 当地时间 11 月 10 日更新招股书，披露七名联合创始人均计划在公司首次公开募股中出售 337.84 万股。

按照每股 74 美元的发行价区间中值计算，每人可套现约 2.5 亿美元，七人合计出售股票价值约 17.5 亿美元。

Anthropic 此次给出的发行价区间为每股 70 美元至 78 美元。按此计算，每名创始人出售股票对应的金额约为 2.36 亿美元至 2.64 亿美元，最终所得将取决于实际发行价。七人合计出售 2364.86 万股，占本次由现有股东出售股份的全部份额。

参与出售的创始人包括 CEO 达里奥 · 阿莫迪、总裁丹妮拉 · 阿莫迪，以及汤姆 · 布朗、杰克 · 克拉克、贾里德 · 卡普兰、萨姆 · 麦坎德利什和克里斯托弗 · 奥拉。此次出售约占每人原持股数量的 1.4%。交易完成后，每人仍将持有约 2.37 亿至 2.40 亿股 A 类股票，按 74 美元计算，剩余持股价值接近 180 亿美元。

招股书显示，Anthropic 计划在此次 IPO 中发行 8.25 亿股 A 类股票，其中公司发行约 8.01 亿股，其余由七名创始人出售。发行价最高达到 78 美元时，公司完全摊薄估值可能达到 1.404 万亿美元。Anthropic 已申请以“ANT”为股票代码在纳斯达克上市。

尽管出售部分持股，七名创始人仍将通过共同组建的 Founder LLC 掌握公司控制权。IPO 完成前，Anthropic 将向该实体发行一股不具备经济权益的 F 类特殊股票，使其在一般股东表决事项中拥有 50.1% 的投票权。与此同时，Anthropic 长期利益信托将继续负责选举董事会多数成员。

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