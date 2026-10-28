Anthropic 创始人阿莫迪兄妹：“7 人共同创业”是公司成功的关键

IT之家 10 月 28 日消息，据《商业内幕》27 日报道，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫迪和妹妹、公司总裁丹妮拉 · 阿莫迪当初决定与另外五人共同创业时，许多人都认为，七名联合创始人一起经营公司绝不是个好主意。

时至今日，兄妹二人却认为，七人共同创办公司的模式恰恰是 Anthropic 成功的关键。

达里奥透露，大家在公司的持股比例相同，有着共同的愿景，也非常信任每个人。自己经常与其他联合创始人在重大问题上意见不一，包括应该为 AI 模型采取哪些安全措施、如何游说推动监管政策等，但彼此间的信任让分歧总能得到解决。

“大家都是出于善意才有不同意见，最终总能达成一致，因为我们相信每个人都在真诚地寻找正确答案，没有人会隐瞒自己的真实想法。”此外，他还将这种合作关系与此前在 OpenAI 的工作经历进行了对比。

Anthropic 总裁丹妮拉认为，坦诚不仅是创始人之间相处的原则，也体现在管理层与员工的沟通中。“诚实、正直，以及我们对待彼此和员工的方式，也体现了我们希望如何开发技术。”

就在近期，Anthropic 公布了为 IPO 准备的 S-1 招股文件。文件反复强调诚实的重要性，并将其作为 Anthropic 对外形象的核心。

根据招股文件披露的特殊治理安排，Anthropic 七名联合创始人将共同掌握 50.1% 的股东投票权，超过其余所有股东的投票权总和。

七人还持有大量公司股份，有望获得数十亿美元的财富。每个人都承诺，将自己持有的 Anthropic 股权的 80% 捐给慈善事业。

备受关注的招股文件还披露了多项关键财务数据：Anthropic 去年营收 46 亿美元（IT之家注：现汇率约合 307.45 亿元人民币），净亏损 420 亿美元（现汇率约合 2,807.18 亿元人民币）；今年前 9 个月，五家客户贡献了约 25% 的营收；阿莫迪兄妹去年的薪酬总额合计约 3,500 万美元（现汇率约合 2.34 亿元人民币）。