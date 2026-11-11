长城汽车法务部：有批量账号以组织化方式实施恶意攻击行为，将依法追究相关主体的法律责任

IT之家 11 月 11 日消息，长城汽车谭健今日发文曝光，魏牌二代蓝山车型遭到水军攻击：

同一个主贴，相同到秒的时间，几乎相同的评论；

同样的时间，同一个链接下面，几乎一样的评论；

同样的内容，同样的账号，集中时间发布内容。

IT之家注意到，长城汽车法务部随后转发该微博，并表示始终尊重每一位消费者的真实评价与合理建议；但对于此类有组织的恶意诋毁行为，绝不姑息，必将依法追究相关主体的法律责任。

近期，国家相关部委持续推进“清朗行动”、“净网行动”、“深化扫黑除恶专项斗争”等专项行动，但在高压整治背景下，仍有批量账号以组织化方式实施恶意攻击行为。魏牌二代蓝山发布周期内，发现有大量账号在同一平台评论区集中发声：发布间隔精确至分钟级、集中选择凌晨时段批量输出、单账号短时间内高频推送，且话术模板统一、攻击指向高度一致，行径十分恶劣。长城汽车始终尊重每一位消费者的真实评价与合理建议；但对于此类有组织的恶意诋毁行为，长城汽车绝不姑息，必将依法追究相关主体的法律责任。

据IT之家此前报道，魏牌二代蓝山 11 月 9 日开启预售，提供 5 座、6 座合计 4 款配置，价格区间为 28.98 万-32.98 万元。

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