首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

长城汽车法务部：有批量账号以组织化方式实施恶意攻击行为，将依法追究相关主体的法律责任

2026/11/11 17:43:31 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 11 月 11 日消息，长城汽车谭健今日发文曝光，魏牌二代蓝山车型遭到水军攻击：

  • 同一个主贴，相同到秒的时间，几乎相同的评论；

  • 同样的时间，同一个链接下面，几乎一样的评论；

  • 同样的内容，同样的账号，集中时间发布内容。

IT之家注意到，长城汽车法务部随后转发该微博，并表示始终尊重每一位消费者的真实评价与合理建议；但对于此类有组织的恶意诋毁行为，绝不姑息，必将依法追究相关主体的法律责任。

近期，国家相关部委持续推进“清朗行动”、“净网行动”、“深化扫黑除恶专项斗争”等专项行动，但在高压整治背景下，仍有批量账号以组织化方式实施恶意攻击行为魏牌二代蓝山发布周期内，发现有大量账号在同一平台评论区集中发声：发布间隔精确至分钟级、集中选择凌晨时段批量输出、单账号短时间内高频推送，且话术模板统一、攻击指向高度一致，行径十分恶劣。长城汽车始终尊重每一位消费者的真实评价与合理建议；但对于此类有组织的恶意诋毁行为，长城汽车绝不姑息，必将依法追究相关主体的法律责任。

据IT之家此前报道，魏牌二代蓝山 11 月 9 日开启预售，提供 5 座、6 座合计 4 款配置，价格区间为 28.98 万-32.98 万元。

相关阅读：

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：魏牌蓝山长城汽车

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知