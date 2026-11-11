吉利雷诺合资的浩思动力大 V8 登场：4.0T 双涡轮 671 马力，莲花新超跑率先搭载

IT之家 11 月 11 日消息，11 月 10 日，吉利与雷诺的合资动力公司 —— 浩思动力推出全新 4.0 升双涡轮 V8 混动发动机 HORSE W40，内燃机本体输出约 671 马力。

HORSE W40 采用 4.0L 双涡轮增压 V8 设计，配备 Hot-Vee 布局，专为高性能混动平台开发。发动机重量仅 200kg，最大功率超过 670 马力，峰值扭矩达到 800N·m。

该发动机确认将在莲花品牌的全新超跑 Type 135 上搭载。结合混动系统后，Type 135 的综合功率将超过 986 马力。

传动方面，HORSE W40 匹配浩思动力自主研发的 8LDCT 变速箱，采用 8 速湿式双离合结构，配备跑车级湿式双离合器。浩思动力宣称，变速箱换挡响应时间低于 20ms，最大承受扭矩可达 1050N·m。

据IT之家了解，莲花 Type 135 计划于 2028 年推出，今年年内将会公布更多细节。新车将采用全新设计，与现有的 Emira 有所区别。

莲花预计在欧洲生产 Type 135，而非沿用 Eletre 和 EMEYA 繁花两款纯电车型的中国生产模式。

值得一提的是，HORSE W40 未来也有望用于其他车型。浩思动力称，发动机出色的低转速扭矩同样适合皮卡和越野车。