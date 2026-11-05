蔚来李斌称与吉利达成充换电战略合作是双方深思熟虑的结果，存量竞争时代合作变得更重要

IT之家 11 月 5 日消息，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌与吉利控股集团董事长李书福在 2026 世界互联网大会 · 乌镇咖荟 · 汽车夜话进行对话，这是双方继 9 月 28 日蔚来与吉利控股达成充换电战略合作后的首次公开对话。

据新浪科技报道，对于双方战略合作，李斌表示蔚来一直希望与一家全球性汽车企业达成合作，与其选择外部车企不如和国内同行牵手。与吉利达成充换电战略合作，从两年前签署战略框架，到今年在资本、技术、产品、运营层面达成非常立体的紧密合作，是双方深思熟虑的结果。

李斌认为，中国汽车过去 20 年处在增量时代，但此刻已经进入存量竞争时代，需要进行思维的切换，“在这个新范式里，车企合作的必要性与商业合理性比以前要大得多。如果中国汽车企业领导人都能站在一个更高维度去推进合作，中国汽车产业是非常有机会的。”

据IT之家此前报道，9 月 28 日，蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。