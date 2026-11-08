李书福称吉利完全认同换电模式，“车电不同寿”的矛盾还没集中爆发

IT之家 11 月 8 日消息，据观察者网报道，11 月 5 日，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌与吉利控股集团董事长李书福，在 2026 世界互联网大会乌镇咖荟 · 汽车夜话进行对话。这是双方在 9 月 28 日蔚来与吉利达成充换电战略合作后的首次公开对话。

李书福表示，吉利完全认同换电模式，新能源车电池是会衰减损坏的，但一台车的使用周期不止七八九年，这个矛盾必须找到解决方案，“直接换一块全新电池包，太贵；拆解翻新修复电池，成本同样很高。所以换电，就是解决这个问题。”

据IT之家此前报道，9 月 28 日，蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。

吉利控股集团将以其持有的易易互联 100% 股权及现金 6.4 亿元入股蔚来能源，交易完成后， 吉利控股集团将持有蔚来能源 30% 股权 ，易易互联营运车辆换电业务将并入蔚来能源，蔚来能源将持续提升营运车辆换电网络的运营，赋能易易互联营运车辆业务；

双方将共建统一的 C 端换电技术和标准，吉利控股集团将开发面向 C 端的换电车型，蔚来能源将为吉利控股集团 C 端换电车型提供服务。

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