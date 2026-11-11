1899 → 818 元：联想小新 Pad Pro 12.7 高刷平板再降价，天玑 8300 处理器

联想小新 Pad Pro 12.7 平板 2024 年 7 月发布，搭载天玑 8300 处理器，配备 2.9K 144Hz 高刷屏。
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芯片性能
天玑 8300 处理器 ≈ 骁龙 7+ Gen2，介于苹果 A14 与 A15 之间，是中端处理器。
标准版
性能：天玑 8300 处理器
运行：8GB+128GB；8GB+256GB；12GB+256GB
屏幕：12.7 英寸；2.9K 分辨率；144Hz 高刷；10 亿色彩
设计：全金属无缝一体机身；屏幕无塑料支架
电池：10200mAh 电池；45W 快充
音频：JBL 定制四扬声器
书写：手写笔低延迟书写；全集批注；黑白 / 微彩显色模式
观影：爱奇艺（帧绮映画）；哔哩哔哩（杜比视界）；优酷（帧享影音）
互联：文件中转站；应用传送站；设备枢纽站
软件：联想小天 Beta
配件：手写笔；保护夹；磁吸键盘及支架
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