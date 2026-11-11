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1899 → 818 元：联想小新 Pad Pro 12.7 高刷平板再降价，天玑 8300 处理器

2026/11/11 18:58:16 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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联想小新 Pad Pro 12.7 平板 2024 年 7 月发布，搭载天玑 8300 处理器，配备 2.9K 144Hz 高刷屏。

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芯片性能

天玑 8300 处理器 ≈ 骁龙 7+ Gen2，介于苹果 A14 与 A15 之间，是中端处理器。

标准版

  • 性能：天玑 8300 处理器

  • 运行：8GB+128GB；8GB+256GB；12GB+256GB

  • 屏幕：12.7 英寸；2.9K 分辨率；144Hz 高刷；10 亿色彩

  • 设计：全金属无缝一体机身；屏幕无塑料支架

  • 电池：10200mAh 电池；45W 快充

  • 音频：JBL 定制四扬声器

  • 书写：手写笔低延迟书写；全集批注；黑白 / 微彩显色模式

  • 观影：爱奇艺（帧绮映画）；哔哩哔哩（杜比视界）；优酷（帧享影音）

  • 互联：文件中转站；应用传送站；设备枢纽站

  • 软件：联想小天 Beta

  • 配件：手写笔；保护夹；磁吸键盘及支架

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