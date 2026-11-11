消息称夸克平台战略调整，“真人讲题视频录制”已被叫停

IT之家 11 月 11 日消息，新浪科技今天（11 日）晚间援引知情人士消息称，日前，夸克平台进行了战略调整，要求开始停止真人讲解题目的视频录制。消息称夸克此轮调整或为千问让路，也与之前领导层的变动有关。

在此之前，借助“视频录制”功能，用户拍下题目后可以获得文字解析以及老师讲解的视频。此类内容通常由平台通过供应商招募兼职老师完成，按题计价、按月结算。报道援引从事过该项兼职的人士称，题目按科目和学段进行定价，初高中的热门科目的录制价格较高，“有时候能将近 10 块钱一道题”。

今年早些时候，千问 App 上线了“千问小讲堂”功能，今年 5 月升级过后支持“模拟老师的真实板书讲解过程”，覆盖义务教育阶段九个年级七门学科，尤其擅长几何证明、函数分析等对板书要求更高的题型；今年 9 月，该功能扩展至高中、大学数理化的拍题讲解，且免费开放。

该功能提供一对一语音辅导和“可视化板书”，支持作业批改，能够“秒判”整页作业内容的对错，并支持错题分析举一反三。此外，其支持“拍题答疑”功能，包含千万个真人老师讲题视频，且全部免费，号称每一位老师的“AI 助教”。

据IT之家此前报道，去年 12 月，阿里成立了千问 C 端事业群，由阿里巴巴集团副总裁吴嘉负责。阿里巴巴在内部沟通中提及，千问 C 端事业群的首要目标是将千问打造成为一款超级 App，成为 AI 时代用户的第一入口。未来，还将进一步把千问打造成无处不在的 AI 助手，覆盖眼镜、PC、汽车等场景，旨在“让每一个普通人都能随时随地使用 AI，并持续从中受益”。

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