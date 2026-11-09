阿里千问办公 2.0 发布：支持多人与 Agent 协作，可把 Agent 带进工作群

IT之家 11 月 9 日消息，据钉钉官方消息，今天千问办公 2.0 正式发布，这是一个面向个人与组织协作的 Team Agent。2.0 版本在协作、自动任务和人机共创等核心场景下进行了能力升级，该版本推出了首个支持多人与 Agent 协作的功能“协作”，同时上线“人机共创”“资料空间”“自动任务”和“三端互联”等核心能力，让 Agent 从服务个人走向服务团队和组织。目前，所有功能已在千问办公客户端全量上线。

IT之家注意到，千问办公推出的“协作”功能率先把 Agent 带进工作群，用户可以组建一个团队和数字员工共同工作的协作空间。真实的工作通常发生在办公软件的群里，一个复杂项目的信息可能会分散在多个群聊和会议纪要中，成员只能手动搬运、汇总信息。现在，数字员工在协作空间内能实时关联多个钉钉群聊、文档、AI 表格和 AI 听记等信息源，支持多个会话并行，以及任务管理与指派。成员在协作空间内指派任务，数字员工就能结合空间的上下文，梳理进展、总结共识、创建并跟进待办。

千问办公上线的“自动任务”功能，让 Agent 从被动响应升级为主动帮用户干活。基于“自动任务”功能，用户可以订阅事件、配置规则，条件满足时 Agent 自动开始处理。目前，该功能首批支持指定人的消息、指定群内 @自己的消息、审批任务等触发场景。

千问办公还推出了“人机共创”能力，实现对话、内容预览与产物编辑的打通。用户基于该能力，无需跨软件查阅、修订，即可在对话框内边看文档预览边提修改要求，也可以直接选中段落、单元格、幻灯片或应用区域，标记多处意见后一次提交，AI 根据修改意见在原文档中直接修改。针对在线文档、AI 表格、宜搭应用，该功能还可支持多人、多 Agent 在线同时共创。

新上线的“资料空间”则可收录 AI 生成和用户上传的图片、文档、表格、PPT、网页、应用和本地文件，并支持查看、搜索、分享等操作。