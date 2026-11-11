配 3D 曲面穹顶灯：小米米家智能晾衣机 2 Pro 国补后 1699 → 729 元探新低

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小米 · 米家智能晾衣机 2 Pro 开售于 2025 年 7 月，主打“94 个晾晒位、配 3D 曲面穹顶灯”，定价 1799 元，首发价 1699 元。

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这款产品采用一体式 3D 曲面穹顶灯，内置 120 颗全光谱灯珠；配备低噪音直流电机，有着 9.5 cm 超薄隐藏机身；采用 6063 铝合金晾杆 + 304 钢丝绳，可承重 35kg，提供 94 个多功能晾晒位，具体包含：

40 个开放式挂槽

20 个伸缩细杆挂位

32 个旋转挂钩位

2 个独立晾被杆

其他方面，这款产品接入小米澎湃智联，支持米家 App 和小爱同学语音控制，支持自定义升降，IT之家附产品规格如下：

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