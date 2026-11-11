59 → 44.9 元：小米智能插座 4 京东秒杀，轻松控制电热毯、加湿器、取暖器

小米智能插座 4 今日发售，支持 Wi-Fi6 远程控制，售价 59 元。

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据介绍，这款新品拥有更强发射性能与接收灵敏度，MU-MIMO+OFDMA 双技术合力，让多设备同时在线不再卡顿，多任务指令齐发也无需轮流排队。智能插座让老式家电轻松接入手机 App，无需弯腰寻找开关。

IT之家注意到，该产品接入小米澎湃智联，通过米家 App 即可统一管控全屋设备，同时支持按个人习惯自由定制智能联动。图表展示电量统计 + 功率统计，采用高精度计量芯片，可以精准识别电量，通过米家 App 查看每日 / 周 / 月电量使用情况。

此外，该产品还支持定时 / 倒计时为本地运行功能，断网也能持续执行任务，时间一到自动切断电源。在 App 设置双击插座本体按键，无需掏手机，快速启动倒计时断电。

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