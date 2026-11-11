国补后 2299 → 1609 元：华硕 ROG“XG27UCSR”27 英寸显示器直降，4K 162Hz / FHD 485Hz 双模

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华硕旗下 ROG“XG27UCSR”27 英寸显示器 2026 年 3 月开售，该显示器主打 4K 162Hz / 1080P 485Hz，定价为 2299 元。

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相较上代产品 XG27UCS，XG27UCSR 顺应当前趋势为该显示器引入了双模支持，不过该型号并非常见的“整倍数”双模产品，在 FHD (1920×1080) 下其刷新率可达 485Hz，而在 4K 下则支持 162Hz 显示。该机采用的 Fast IPS 面板 GtG 响应速度达 0.3ms，SDR 亮度 350 尼特，HDR 亮度 500 尼特，覆盖 95% DCI-P3 及 130% sRGB 色域。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 壁挂，同时提供了 RGB 氛围灯。I/O 方面该机提供 1 个 USB-C 15W、 1 个 DP 1.4 和 1 个 HDMI 2.1 FRL 接口。

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