11.11 倒数 1 小时：友望 S20 洗地机 2499 → 375 元再降价，推入式基站更方便

友望 S20 灵犀洗地机上市价 2499 元，官方日常大促价 699 元。

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此款主打推入基站式设计，机器直接推入基站，无需拎起沉重机身，不让一滴污水留在外面，且这支持 80°C 热流辅助自清洁。

支持 180° 躺平，可清扫低矮床底桌底。

配备毛发防缠绕系统，不缠齿梳，毛发再多也不缠绕。

三向沿边，前、左、右沿边，清洁不留死角。

电机采用 IPX6 级防水设计，电机、地刷盖板、滚刷、吸污口均可直接用水冲洗，不用费力手擦，保养更方便。

至高续航 ≈50min

机器吸力≈22000Pa

UWANT 友望洗地机整机电机 + 主机 + 电池保修 1 年，今日下单赠送延保 1 年，共 2 年。

官方参数

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