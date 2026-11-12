不仅一段婚外情？消息称英伟达正准备罢免 CEO 黄仁勋，公司股价盘后大跌

IT之家 11 月 12 日消息，《华尔街日报》刚刚报道称，英伟达正准备罢免首席执行官黄仁勋。英伟达董事会计划最快于当地时间今日召开专项董事会议，对黄仁勋的去留问题开启投票表决。

另外《纽约时报》报道称，五名前英伟达员工指控他有第二次婚外情，这次的对象是一位曾向其汇报工作的公司高管，导致黄仁勋离职几率飙升，市场现在预测黄仁勋在 2027 年 7 月之前离职的概率为 80%。

同时，英伟达股价盘后跌幅一度扩大至 9%，截至IT之家发稿已回升至-7.74%。

知情人士称，这段此前从未被报道过的关系涉及英伟达医疗保健业务副总裁金伯利 · 鲍威尔（Kimberly Powell），而且两人都已婚。五位知情人士表示，这两人的关系已在公司内部被讨论过。

根据英伟达的行为准则，公司要求员工“避免自身行为造成利益冲突的情形”，其中包括“私人关系”。

公司还表示，会“及时调查有关不当行为的报告”。许多企业都有禁止管理人员与下属发展恋爱关系的规定。

作为参考，英特尔前 CEO 布莱恩 · 科再奇（Brian Krzanich）也曾在 2018 年因与一名员工发生婚外情而辞职，此举也违反了英特尔的公司政策。

据两名曾在英伟达工作的人士透露，63 岁的黄仁勋和 48 岁的鲍威尔在 3 月 GTC 开发者大会期间于加州圣何塞被拍到在一家酒店举止亲密（视频未公开，据称是黄仁勋的安保团队将拍摄者“隔离”起来，并“要求其签署保密协议”）。英伟达方面对此拒绝置评。

相关阅读：