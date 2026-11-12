苹果 CarPlay 接入谷歌 Gemini：车里也能和 AI 自然聊天

IT之家 11 月 12 日消息，谷歌昨日（11 月 11 日）发布博文，宣布推进苹果车联服务 CarPlay 接入其 AI 应用 Gemini，即日起面向全球 iOS 端 Gemini 用户逐步推送，覆盖 Gemini Live 已支持的全部语言。

IT之家附上相关截图如下：

谷歌表示 iPhone 18 Pro 等用户在使用 CarPlay 车联服务后，可以在车机屏幕使用 Gemini 语音模式，进行免提对话，聊天记录则会同步至 iPhone 上的 Gemini 应用。

接入后，用户点击 CarPlay 主界面或侧边栏的 Gemini 图标，即可通过 Gemini Live 开启语音对话，也能接着最近的话题继续聊。交流过程中，用户可以随时打断、补充细节或切换话题，需要专注路况时也可暂停，无须始终按照固定指令交互。

功能方面，Gemini 可连接 Gmail、Google 日历等应用，帮助用户了解当天安排、获取每日简报、梳理未读邮件、总结冗长的邮件讨论，并通过语音讨论回复内容。此外，用户还能询问目的地附近的餐厅、了解地标背景，或利用对话练习演讲、准备会议、学习新知识。

车内对话会自动同步至 iPhone 上的 Gemini 应用，停车后可在聊天记录中回看摘要、笔记及讨论内容。使用前，用户需将手机端应用更新至最新版本，开启麦克风权限，并至少在手机上使用一次 Gemini Live；之后连接 CarPlay，即可从车载屏幕进入。