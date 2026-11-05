学校不用 Gemini 就不能用搜索？谷歌新规引发美国政界人士批评

IT之家 11 月 5 日消息，谷歌当地时间周二宣布，使用其 K-12 教育软件的学校，除非选择启用 AI 工具，否则将无法使用谷歌搜索（Google Search）。这一决定随即引发强烈反对。

谷歌教育业务副总裁克里斯 · 菲利普斯（Chris Phillips）向《纽约时报》表示，“搜索与 AI 已经深度整合”。因此，如果一所学校不选择启用 Gemini 等 AI 工具，学生将无法使用搜索功能，并会看到一条由学校提供的提示信息，告知他们该功能不可用。

尽管谷歌选择在美国中期选举日当天公布这一消息，但仍有多位倾向民主党的政界人士专门发声，对此表达担忧。

美国佛蒙特州联邦参议员伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）在 X 平台发文，指责谷歌的做法属于“敲诈勒索”。他写道：“谷歌正在威胁学校：如果你们阻止学生使用 AI，我们就切断你们使用谷歌搜索的权限。这不是热爱，这是敲诈。立即暂停人工智能发展。”

康涅狄格州联邦参议员理查德 · 布卢门撒尔（Richard Blumenthal）也在 X 平台表示，谷歌“更关心的是如何将 Gemini 强行引入学校，而不是如何帮助学生取得成功”。

美国联邦贸易委员会（FTC）前主席、长期主张打击垄断行为的莉娜 · 汗（Lina Khan）也谴责谷歌的决定，认为此举涉嫌反竞争。

她写道：“这凸显了让一个不受监管的垄断企业控制关键服务所带来的危险。多家法院已经认定谷歌违反了反垄断法，而这一最新举措表明，该公司并未因此有所收敛。”

纽约市市长佐兰 · 马姆达尼（Zohran Mamdani）则指责谷歌形成垄断，并表示：“任何企业都不应该拥有决定我们如何教育孩子的权力。”

搜索功能是学生获取信息的重要工具，但教育工作者担心，谷歌搜索内置的 AI 概览功能可能会让学生不再主动寻找答案，而是直接依赖 AI 提供结果。对于数百万被要求使用 Chromebook 和谷歌教育工具的学生而言，改用其他搜索引擎并不是一个简单的解决办法。

谷歌表示，正在为学生账户开发一项名为“引导式学习”（Guided Learning）的搜索功能。该功能旨在引导学生逐步解决问题或查找信息，而不是直接给出答案。

例如，如果学生在解答一道数学题时遇到困难，该功能可能会提示学生回顾指数除法的相关规则，而不是直接给出计算结果。

IT之家注意到，面对外界质疑，谷歌在 X 平台发文回应称，公司听取了教育工作者的意见，已经将 AI 产品的访问权限默认关闭，并强调学校可以分别选择启用 Gemini、Gemini Notebook 和谷歌搜索。

谷歌在声明中表示：“我们知道，学校担心学生利用 AI 走捷径完成作业，也知道学校希望掌握相关工具的使用权限。这正是我们今天推出这些调整的原因，目的是回应过去几个月从教育工作者那里收集到的反馈。我们将继续与教育工作者深入沟通，确保为学校提供更多选择、更完善的控制权限，以及更有助于学习的搜索体验。”